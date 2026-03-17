Угон за минуту: двое подростков заметили машину с ключами и отправились в соседний регион

Несовершеннолетние жители Кузбасса угнали автомобиль марки ВАЗ 21093 и отправились на нем к друзьям в другой населенный пункт региона, сообщил VSE42.RU со ссылкой на телеграм-канал региональной прокуратуры.

По информации издания, незапертый автомобиль находился на территории частного домовладения в одном из населенных пунктов Промышленновского района. Подростки 16 и 17 лет обнаружили в салоне ключи зажигания. Они совершили угон и направились в Новосибирскую область.

По данным издания, автомобиль обнаружили сотрудники ДПС через несколько дней после его пропажи. Инцидент произошел в июле 2025 года. Несовершеннолетние жители региона в суде признали вину. Автомобиль без государственного регистрационного номера, обнаруженный во дворе частного дома, вернули собственнику.

«Суд признал подростков виновными в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору», — указано в статье VSE42.RU.

По данным издания, приговор суда вступил в законную силу. Несовершеннолетним гражданам назначили год лишения свободы условно.

