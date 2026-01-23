Угонщик-неудачник: пьяный россиянин пытался уехать на трех разных машинах, а в итоге добрался домой на такси

В Березовском был задержан мужчина, устроивший серию угонов автомобилей прямо в присутствии их владельцев. По информации правоохранительных органов Кузбасса, 34-летний злоумышленник за одну ночь совершил три попытки завладеть чужими транспортными средствами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Инцидент начался после того, как мужчина, находясь в состоянии опьянения, заметил во дворе дома автомобиль. Он сел на пассажирское сиденье и приказал женщине-водителю отвезти его в отдаленный поселок. Испугавшись, женщина на ходу покинула машину. Вскоре мужчина пересел в другую припаркованную иномарку, водитель которой ненадолго отлучился, оставив двигатель работать.

Не задержавшись и во второй машине, мужчина обнаружил незапертый ВАЗ-2107. Проехав на нем всего несколько метров и поняв, что не справляется с управлением, он вызвал такси и отправился домой. Тем временем все три пострадавших владельца оперативно сообщили о кражах в полицию.

«Инспекторы ГИБДД составили в отношении горожанина протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», — отмечено в сообщении ведомства.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент он помещен в следственный изолятор до завершения расследования.

