Угрожали пистолетом и требовали деньги: двоих жителей Кузбасса осудили за разбой в отношении тренера

В телеграм-канале Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области появилась информация о завершении резонансного уголовного дела. Таштагольский городской суд огласил приговор двум фигурантам, которых признали виновными в нападении на тренера, приехавшего на работу в Шерегеш. Подробности сообщил VSE42.RU .

По информации пресс-центра, мужчин признали виновными по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Инцидент произошел в декабре 2024 года.

По данным следствия, злоумышленники напали на инструктора по лыжам, который приехал в Шерегеш для работы. Один из нападавших продемонстрировал кобуру с оружием и потребовал крупную сумму. Потерпевший, опасаясь за жизнь, отдал 12 тыс. руб. Позже выяснилось, что оружие было муляжом и использовалось только для запугивания.

«В судебном заседании подсудимые вину не признали, утверждали, что конфликт возник по поводу инструкторской деятельности и что деньги были переданы как компенсация за неудобства», — проинформировали в телеграм-канале Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

С учетом обстоятельств дела и личностей осужденных каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до двух лет двух месяцев, сообщил пресс-центр. Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Защита пыталась обжаловать приговор, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

