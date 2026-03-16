Закрывала рот и тащила: в Нижневартовске предотвратили похищение восьмилетней девочки

В телеграм-канале «РЕН ТВ|Новости» проинформировали, что в Нижневартовске молодая женщина попыталась похитить восьмилетнюю девочку. Предположительно, ранее она также предпринимала подобные попытки. В УМВД по ХМАО подтвердили данную информацию и рассказали о задержанной, сообщил muksun.fm.

По информации телеграм-канала, женщина поджидала восьмилетнюю девочку во дворе. Мама несовершеннолетней рассказала, что женщина закрывала ребенку рот и насильно тащила ее в неизвестном направлении.

По данным телеграм-канала, нападавшая женщина имеет судимость. Родители рассказали, что она не в первый раз пыталась похитить ребенка. В этот раз планам женщины помешали соседи, которые вмешались в ситуацию. Ее задерживали сотрудники правоохранительных органов.

По информации телеграм-канала, девочке не были нанесены физические травмы, но она испытала стресс. Школьница плачет и заикается. Редакция Муксун.FM запросила комментарий у УМВД по ХМАО.

В ведомстве проинформировали, что все поступившие ранее жалобы на 34-летнюю жительницу Нижневартовска были официально зарегистрированы. Правоохранители также подтвердили данные о ранней судимости.

«Слухи о бездействии полиции не соответствуют действительности», — сообщил muksun.fm.

По данным ведомства, в отношении фигурантки составлен протокол об административном правонарушении — ее действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента. Кроме того, проверяется, не совершала ли задержанная ранее другие противоправные действия подобного плана. В УМВД отметили, что по итогам разбирательств будут приняты законные и обоснованные решения.

