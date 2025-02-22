Уходящий из России Ситибанк простит некоторым клиентам долги по кредитам

О том, что Ситибанк намерен списать долги своим клиентам, обратил внимание телеграм-канал «Дайджест». Подписчик канала рассказал, что сумма его задолженности достигает 80 тыс. руб. Он обратился на горячую линию банка и получил подтверждение информации о списании долга.

Эксперты рассказали РБК, кому именно могут предложить списание задолженности. В приоритете — те клиенты, кредитную задолженность которой Ситибанку не удалось продать рыночным игрокам. Так, проблемные кредиты мешают процедуре выхода банка из российского рынка. Два источника на финансовом рынке рассказали РБК, что списание затронет примерно 1 тыс. договоров.

Ранее сообщалось, что МВД предложило разрешить блокировать подозрительные переводы без суда.