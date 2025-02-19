МВД предложило разрешить блокировать подозрительные переводы без суда

Заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщил, что ведомство предложило разрешить следователям и дознавателям на срок до десяти дней блокировать подозреваемые денежные операции без обращения в суд, передает РБК.

Хотя Центробанк в целом поддерживает эту инициативу, у него есть определенные возражения в отношении действий дознавателей, уточнил Храпов. Изменения планируется внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

В декабре Комиссия правительства дала одобрение этой инициативе, как сообщили в пресс-службе. Источник РБК добавил, что на заседании разгорелась интенсивная дискуссия и проект требует доработки. Первоначально Центробанк не поддерживал предложение, опасаясь чрезмерного расширения доступа к банковской тайне.

С июля 2024 года банки обязаны приостанавливать операции по переводу средств на два дня, если получатель находится в черном списке ЦБ — базе данных о случаях мошенничества. В противном случае они должны вернуть деньги клиенту в течение месяца.

Ранее сообщалось, что для дистанционных мошенничеств все чаще стали применять СНИЛС. С его помощью либо получают доступ к аккаунтам Госуслуг, либо получают кредиты на чужое имя.