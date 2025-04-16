Ухудшение самочувствия и северное сияние: Землю накрыла аномальная магнитная буря

Метеоролог Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» сообщил , что на Земле началась аномальная магнитная буря. Запись эфира опубликована в телеграм-канале кандидата технических наук Тишковца.

По информации эксперта, две крупномасштабные мощные плазменные структуры приблизились к Земле и нанесли удар по магнитосфере. Космический удар стал причиной магнитной бури. До 17 апреля она будет периодически беспокоить жителей России.

Метеоролог Тишковец высказал мнение, что аномальная магнитная буря может негативно воздействовать на самочувствие людей. В зоне риска в первую очередь граждане, которые чувствительно реагируют на любые метеорологические явления.

По мнению эксперта, в средних широтах России жители могут стать свидетелями северного сияния. Метеоролог Тишковец также предупредил, что в работе коротковолновой радиосвязи в течение ближайших суток могут появиться неполадки.

Эксперт также поделился прогнозом погоды. Он уверен, что в ближайшее время россиян ожидает потепление. Некоторые показатели приблизятся к летним значениям.

Ранее россиян предупредили о вирусе, который активизируется из-за солнечных лучей.