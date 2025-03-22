Уиткофф назвал центральный вопрос конфликта на Украине

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф во время интервью с журналистом Такером Карлсоном поделился информацией о том, как прошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а также назвал центральный вопрос конфликта на Украине — статус новых регионов, сообщило РИА Новости.

Стивен Уиткофф рассказал, в чем заключается сложность определения статуса четырех регионов, которые перешли из-под контроля Украины к России. По его словам, речь идет о Донбассе и Крыме. На территории регионов проживают русскоговорящие люди, которые приходили на референдумы и массово голосовали за присоединение к России. По мнению американского спецпосланника, «де-факто» регионы являются частью РФ.

Спецпосланник президента США считает, что урегулировать вопрос необходимо на международном уровне. Важно, чтобы сообщество признало произошедшие изменения. По мнению Уиткоффа, сложнее всех будет признать реальность украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Если он и согласится с данной позицией, но есть риск прекращения его политической карьеры в своей стране.

«Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сообщил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее сообщалось, что Путин передал Трампу через спецпосланника президента США подарок.