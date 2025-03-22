Путин передал Трампу через спецпосланника президента США подарок

Спецпосланник назвал картину красивой. Стивен Уиткофф рассказал, что подарок доставлен адресату. Портрет Дональда Трампа написал ведущий российский художник.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу, что я и сделал», — рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Во время интервью американскому журналисту спецпосланник президента США поделился также и другими подробностями встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер рассказал, что после покушения на Трампа ходил в церковь молиться за его здравие.

Кроме того, Стивен Уиткофф передал российскому президенту сигнал от Дональда Трампа о том, что США готовы восстановить отношения с Россией. По его словам, Владимир Путин положительно воспринял полученный сигнал. Спецпосланник также выразил уверенность, что у России нет намерений нападать на Европу.

Встреча с президентом РФ прошла в Кремле. Ее целью стало обсуждение возможности объявить перемирие. С подобной инициативой обратился президент США. Владимир Путин рассказал, что Россия всегда готова к переговорному процессу, однако при условии честности и порядочности украинской стороны.

Ранее Уиткофф признался, что испытывал симпатию к президенту Путину во время их личной встречи.