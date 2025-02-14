УК «Маршал» отрицает обвинения в подделке протоколов по проведению капремонта домов

Издание пояснило суть конфликта. Одна из местных жительниц микрорайона Жукова Старого Оскола в Белгородской области обратилась в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию. По ее мнению, в протоколе были обнаружены подписи людей, которые в голосовании по вопросу капитального ремонта не принимали участие. Некоторые жильцы уже умерли к моменту проведения голосования. Прокуратура подтвердила факт фальсификации. Установить ответственных не удалось. Юрисконсульт УК «Маршал» Дмитрий Пигорев отрицает причастность компании к фальсификации голосования.

По данным юриста, компания помогала жильцам в организации собрания. Мероприятие состоялось 31 января 2023 года. По данным юриста, на собрании определили виды работ. Начался капитальный ремонт. Подрядчик выполнял работу на протяжении нескольких месяцев.

«Никаких вопросов не возникало. Ровно до того момента, когда осенью уже практически все работы по капитальному ремонту были закончены. Вдруг возник вопрос у одного из собственников. Собственник этот, скажем так, давно находится с управляющей компанией в конфликтных отношениях — это Мария Васильевна Груздова», — рассказывает Дмитрий.

Юрист считает, что обратившаяся в прокуратуру Мария Васильевна — «хронический жалобщик». Технически фальсификация могла произойти из-за того, что один член семьи оставляет подписи за своих родственников. В таком случае могло произойти неумышленное нарушение протокола. Юрист отметил, что компания не получила выгоды от ремонта, поэтому ее представителям не было смысла подделывать подписи. Тем более все сотрудники проинформированы об уголовной ответственности за подобное нарушение.

«Образцы подписей наших сотрудников брали, в том числе прокуратура, для проведения экспертиз. И по результатам этих экспертиз, я так понимаю, что наши подписи с теми не совпали», — пояснил юрист.

Ранее сообщалась, что прокуратура Кузбасса добилась погашения задолженности зарплаты сотрудникам УК.