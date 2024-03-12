В Алтуфьево застрявший лифт помог задержать преступника

Ночью полицейские задержали на Алтуфьевском шоссе мужчину с ножом, который вел себя крайне агрессивно, рассказывает Baza.

Полицию вызвал жилец дома. Он сообщил правоохранителям, что в квартиру к соседу ломился незнакомец, угрожал ножом и требовал отдать какой-то долг. Мужчина успел уйти до появления полицейских, и те направились к лифту, чтобы покинуть здание.

Однако у лифта они обнаружили механика, который занимался ремонтом застрявшего подъемника. Когда двери лифта раскрылись, в нем оказался мужчина с ножом. Он отказался бросить оружие и кинулся на стражей порядка. Остановил его только выстрел из табельного оружия.

Пуля попала в стену лифта и отрикошетила в спину мужчине. Он доставлен в больницу.

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