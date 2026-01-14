Указания от пятилетки: ребенок стал главным диспетчером для тракториста в снегопад в Подмосковье

Жители поселка Селятино во время сильного снегопада стали свидетелями необычной картины: пятилетний мальчик активно помогал трактористу, указывая водителю направление движения и зоны, которые требовалось расчистить в первую очередь, сообщил REGIONS.

На видео ребенок энергично жестикулирует, отдавая команды, громко и четко координируя действия техники. Несмотря на то, что ситуация вызвала в основном улыбки и одобрение, она также подняла важный вопрос о безопасности детей вблизи работающей спецтехники. Специалисты напомнили, что во время уборочных работ детей необходимо держать на безопасном расстоянии от машин.

В МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» корреспонденту REGIONS информацию о помощи ребенка подтвердили.

«Ребенок подсказывал нашему сотруднику, как лучше проехать, где больше снега, какие участки требуют внимания. Он хорошо знает территорию и искренне хотел помочь. Мы, конечно, объяснили ему правила безопасности и попросили держать дистанцию от работающей техники», — подтвердили REGIONS в МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Ранее сообщалось, что в Пушкино Чебурашка помогает жителям разгребать сугробы после снегопада.