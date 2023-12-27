Украина и ЮАР обсудили способы реализации «формулы мира» в 2024 году

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на странице в интернет-мессенджере рассказал о том, как прошла дистанционная встреча с советником президента ЮАР по нацбезопасности Сидни Муфамади, сообщает агентство «РИА Новости» .

Стороны обсудили способы реализации «формулы мира», которую ранее подготовил Киев. Документ составлен под руководством президента Владимира Зеленского. В нем десять пунктов, например, Россия обязана оставить занятые территории и вывести войска. Генеральная ассамблея ООН должна гарантировать Киеву безопасность. Стороны конфликта при условии реализации плана Киева могут обменяться пленными.

В ближайшее время стороны планируют снова провести встречу. Андрей Ермак передал поздравления с наступающим Новым годом и привет от президента Украины Зеленского.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что может произойти в зоне СВО в 2024 году. Победы армии РФ позволят продолжать освобождение Авдеевки и других городов ДНР, а также изменить ситуацию на Запорожском направлении.