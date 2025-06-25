Новый командующий ВС США в Европе Алексус Гринкевич во время слушаний в сенате США высказал мнение, что у Украины есть шансы одержать победы в вооруженном конфликте с Россией.

Генерал отметил, что американские граждане никогда не сталкивались с ситуацией, чтобы их стране угрожала военная опасность. В связи с этим им сложно осознать, с каким упорством украинцы защищают свои границы. Спикер высоко оценил шансы Киева одержать победу.

«Сенатор, я считаю, что Украина может победить», — заявил Гринкевич.

В Пентагоне к мнению генерала прислушиваются, сообщило издание Defense News. Он зарекомендовал себя как один из самых перспективных американских военных командиров. У Гринкевича есть опыт управления истребителями F-16 и F-22. На протяжении четырех лет он оказывал помощь в координации действий вооруженных сил США на Ближнем Востоке. В тот период он служил в штабе Центрального командования. До нынешнего назначения генерал занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский стал нерукопожатным для нескольких стран Европы.