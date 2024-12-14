Украинский пилот-летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил не вернулся с боевого задания, которое выполнял в зоне спецоперации, сообщил телеграм-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В сообщении указано, что украинские летчики во время атак на Россию используют средства поражения, предоставленные им иностранными партнерами. Уточняющий информации в посте не указано: неизвестно, какой именно самолет ВСУ потерпел крушение в результате работы Армии России. Не сообщается также, какие именно средства поражения предоставляют Украине иностранные партнеры.

В сообщении также указано, что погибший летчик на регулярной основе атаковал объекты, размещенные на территории России. Отмечено, что часто летчики входят в зону действия российской ПВО. Степень противодействия ВС РФ в ведомстве назвали высокой.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 декабря, вблизи Херсона был сбит самолет тактической авиации ВСУ.