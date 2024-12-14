Вблизи Херсона сбит самолет тактической авиации ВСУ
Самолет ВСУ силы ПВО РФ сбили севернее Херсона
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС.
Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко проинформировал агентство, что самолет был сбит севернее от населенного пункта Херсон.
«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — сказал Василенко.
Губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале предупреждал жителей об авиационной опасности. Он обратился с просьбой максимально сохранять спокойствие и быть внимательными. Оперативные службы были переведены в повышенную готовность.
Кроме того, губернатор Сальдо написал контакты, необходимые для оперативного вызова различных служб. Пост об угрозе появился в 12:51. Сообщение об отбое тревоги было опубликовано в 13:58. Уточняющей информации в своем телеграм-канале глава региона не размещал.
Самолет тактической авиации — это транспортное средство, которое имеет технические возможности атаковать земные объекты. В данную категорию входят различные самолеты, в частности, бомбардировщики, дневные и ночные истребители.
Ранее сообщалось, что Турция заявила о намерении сбивать самолеты ЦАХАЛ над Сирией.