Вблизи Херсона сбит самолет тактической авиации ВСУ

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко проинформировал агентство, что самолет был сбит севернее от населенного пункта Херсон.

«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — сказал Василенко.

Губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале предупреждал жителей об авиационной опасности. Он обратился с просьбой максимально сохранять спокойствие и быть внимательными. Оперативные службы были переведены в повышенную готовность.

Кроме того, губернатор Сальдо написал контакты, необходимые для оперативного вызова различных служб. Пост об угрозе появился в 12:51. Сообщение об отбое тревоги было опубликовано в 13:58. Уточняющей информации в своем телеграм-канале глава региона не размещал.

Самолет тактической авиации — это транспортное средство, которое имеет технические возможности атаковать земные объекты. В данную категорию входят различные самолеты, в частности, бомбардировщики, дневные и ночные истребители.

Ранее сообщалось, что Турция заявила о намерении сбивать самолеты ЦАХАЛ над Сирией.