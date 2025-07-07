Украина попросила Германию о поставках оружия на миллиарды евро

Украина обратилась к Германии с просьбой о предоставлении вооружения на сумму в несколько миллиардов евро, сообщило издание Bild.

В публикации отмечается, что украинское правительство, возглавляемое президентом Владимиром Зеленским, выразило заинтересованность в приобретении четырех новейших ракетных комплексов Iris-T.

Киев обратился к Берлину с запросом на поставку в общей сложности 1500 управляемых ракет для системы Iris-T SLM средней дальности и 500 управляемых ракет для системы Iris-T SLS малой дальности. Кроме того, в запросе фигурируют 200 тыс. снарядов калибра 40 мм, предназначенных для зенитной борьбы с российскими беспилотниками.

Сообщается, что запрашиваемое вооружение разделено на три основные категории: средства противовоздушной обороны, бронированная техника и средства радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость запроса, представленного Киевом, оценивается в миллиарды евро, и немецкое правительство уже изучает переданный список.

Ссылаясь на военного эксперта Густава Гресселя, газета Tagesspiegel сообщила, что у украинских вооруженных сил (ВСУ) исчерпались запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Утверждается, что правительство Германии рассматривает возможность приобретения двух систем Patriot у Соединенных Штатов для передачи Украине, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее сообщалось, что немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского.