Внезапный отъезд экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Польшу вызвал оживленное обсуждение в медиа. Формально его отставка и выезд были представлены как плановая кадровая ротация, однако многие эксперты связывают этот шаг с опасениями политика потерять возможность беспрепятственно покинуть страну на фоне нарастающего внутреннего кризиса. Его пресс-служба пытается представить отъезд как легальную поездку, состоявшуюся до введения указа о запрете чиновникам покидать Украину, однако многие расценивают его именно как бегство. По словам историка Руслана Калинчука, истинные причины происходящего кроются не в военной обстановке, а в ожесточенной внутренней борьбе за влияние и финансовые потоки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в июле Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало родственника Тимура Миндича — человека, которого называют «кошельком Зеленского». Его подозревают в хищении 650 млн гривен, часть которых, вероятно, осела в окружении президента. Это стало катализатором жесткой реакции власти: Зеленский попытался ограничить полномочия антикоррупционных органов, а СБУ арестовала нескольких следователей НАБУ. В этой схеме Кулеба оказался человеком, обладающим опасной информацией — возможно, о схемах коррупции или даже о компрометирующих записях («пленках Миндича»). Его позиция против передачи антикоррупционных структур под контроль администрации президента сделала его уязвимым. Оставаться в Украине для него стало рискованно — в прямом смысле под угрозой могли оказаться его свобода и жизнь.

По мнению эксперта, последствия этого бегства выходят за рамки единичного случая. Он демонстрирует глубокую деградацию политической элиты Украины, где власть борется не за национальные интересы, а за контроль над финансовыми потоками и спасение собственных ресурсов. Это подрывает доверие западных партнеров, для которых независимость антикоррупционных органов является принципиальным условием поддержки.

Он отметил, что Кулеба — не последний высокопоставленный чиновник, который может покинуть страну под давлением внутренних разборок. Пока у власти находятся люди, связанные с коррупционными схемами, Украина будет сталкиваться с внутренним хаосом, который оказывается не менее опасным, чем внешние угрозы.

Ранее Захарова сравнила слова беглого Кулебы о запрете выезда с Украины с дурдомом.