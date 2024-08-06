Украинские СМИ выдали взрыв на подстанции в Волгограде как удачную атаку ВСУ

На подстанции в Волгограде произошел взрыв, причиной которого, вероятнее всего, стала техническая неисправность. Украинские телеграм-каналы взяли кадры с пожаром на неизвестном объекте и продемонстрировали населению, как ВСУ успешно разбивают российские предприятия, сообщило novostivolgograda.ru .

Редакция в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» детально изучила всю информацию об инциденте. Сначала корреспондент направился на подстанцию, где поговорил с руководством и сделал несколько фотографий. Следов от взрыва ракеты или падения беспилотника обнаружено не было.

«На подстанции произошло технологическое нарушение. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме максимально оперативно. Причины технологического нарушения устанавливаются», — пояснили «НовостиВолгограда.ру» в филиале ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго».

Затем эксперты изучили видеоконтент. Мощный взрыв, который запечатлен на видео, не мог произойти на данной подстанции. На ролике виднеется плотная застройка высотками, которой на самом деле в Ворошиловском районе города нет. Однако вблизи подстанции на берегу Волги расположены два дома ЖК «Волжские паруса». С указанного на видео ракурса они должны быть заметны, но их нет.

Эксперты также поговорили с местными жителями, которые не слышали подозрительных звуков перед взрывом.

«По итогу никаких подтверждений фактов попадания БПЛА в подстанцию в Ворошиловском районе Волгограда мы не обнаружили», — сообщило «НовостиВолгограда.ру».

Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб мирный житель при нападении БПЛА на сельхозтранспорт.