Согласно информации, предоставленной губернатором региона Вячеславом Гладковым, в селе Вязовое Краснояружского района беспилотник атаковал автобус, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию «Агро-Белогорье».

По информации Гладкова, которую он разместил в соцсетях, в результате нападения один человек погиб на месте происшествия, не дождавшись прибытия медицинской помощи. Еще трое пострадавших были доставлены в районную больницу попутным транспортом.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув тяжесть произошедшей трагедии.

Это не единственный случай применения беспилотников в регионе за последнее время. Ранее в тот же день глава области сообщил еще об одном инциденте в селе Репное, где беспилотный аппарат атаковал движущиеся по дороге автомобили. В результате этого нападения водитель одного из транспортных средств получил баротравму и был осмотрен медиками на месте происшествия.

Ранее стало известно о том, что военный эксперт Шаландин считает, что фронт у украинской армии скоро посыплется.