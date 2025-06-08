Украинских женщин призвали готовиться к мобилизации

Глава Центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), волонтер Мария Берлинская в интервью для YouTubе-канала LB live заявила, что гражданкам страны предстоит готовиться к мобилизации.

Волонтер отметила, что на данный момент у Украины еще есть мобилизационный резерв. Однако граждане должны понимать, что в скором времени может быть объявлена масштабная мобилизация. В армию могут приглашать как женщин, так и мужчин, которые достигли 18-летнего возраста.

«Мы уже на том моменте, когда женщины и мужчины с 18 лет должны готовиться (к мобилизации. — Прим. ред.) », — сказала Берлинская.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале заверил, что женщин на Украине никто не собирается призывать идти в армию. Он предложил волонтеру Берлинской сначала самой отправиться в зону боевых действий в качестве солдата, а потом предполагать, кого могут мобилизовать.

Ранее сообщалось, что группировка «Центр» наступает уже по территории Днепропетровской области.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов