Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на странице в интернет- мессенджере поделился мнением относительно инцидента в Черновицкой области. В воскресенье, 11 февраля, верующих УПЦ жестоко избили сотрудники охранной фирмы «Тигр».

Конфликт начался с того, что представители охранной фирмы «Тигр» 8 февраля пытались захватить Петропавловский храм УПЦ. Верующие не позволили им проникнуть в здание. Вчера инцидент повторился. В храм вернулись сотрудники охранной компании, которые действовали уже более решительно.

Депутат назвал сотрудников «Тигра» бандитами. Все, что сейчас происходит на Украине, закончится религиозной масштабной войной. Артем Дмитрук пишет, что одного пожилого мужчину ударил сотрудник охранной фирмы. Верующий присел на землю. Другой сотрудник продолжал наносить удары ногой по голове.

«Вопрос, уже к сотрудникам ТЦК: по какой причине десятки молодых людей, представляющихся сотрудниками «Тигра», не воюют на передовой, а убивают мирных жителей в Черновицкой области?» — написал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

Украинский депутат также отметил, что в данной ситуации важно, чтобы на проблему реагировало правительство. Происшедшая драка — это знак того, что у киевского режима больше нет никаких полномочий.

«Сейчас же ситуация в Ленковцах не просто вышла из-под контроля, она напоминает полный беспредел начала 90-х, когда власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд», — считает украинский депутат.

Депутат отмечает, что важно выяснить, для каких целей захватывают здания храмов. Он обращается к главе ПЦУ Епифанию Думенко, почему он не реагирует на избиение верующих людей.

Храм, где произошла драка, расположен в селе Ленковцы Черновицкой области.

Ранее мы сообщали, что каширские ученики Богатищевской школы посетили Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь.