Украинский депутат заявил о невозможности победы в зоне СВО

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко признался, что единственная цель Украины в 2024 году - это не позволить армии РФ освободить новые территории и стараться наносить большой урон ее силам, пишет Times .

Спикер предположил, что военные действия могут длиться годами. О том, что Украина одержит победу, нет и речи. Если Запад и США передадут Киеву технику, то это позволит обороняться, но никак не идти в наступление.

«ATACMS не могут обеспечить прорыв. Боевые самолеты? Они могут только помочь нам достичь паритета... F-16 - это летательные аппараты 1970-х годов, а у России сотни истребителей поколения 4++"», - высказал мнение секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко

О ситуации в зоне СВО интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал сапер Тимофей Смирнов. Он поделился историей, которая произошла с военными и гражданскими в Кременной.