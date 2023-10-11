Украинский эксперт Соскин предрек провал ВСУ под Авдеевкой

Эксперт отмечает, что Россия успешно проводит наступательные действия в районе Авдеевки. Он уверен, что главком ВСУ Валерий Залужный не способен найти способ, чтобы противостоять действиям российской армии.

К тому же есть высокая вероятность, что Украина скоро не будет получать помощь от США. Эксперт об этом уже рассказывал в одном из прошлых видео и снова повторил, что конфликт в Израиле принуждает Вашингтон уменьшить помощь для Киева или же полностью прекратить. Теперь в США будут вынуждены помогать (финансово и военно) Израилю.

Российское командование признает, что на авдеевском направлении начались серьезные бои. На данный момент есть определенные тактические успехи. Украинский военный Егор Фирсов в эфире телеканала «Киев 24» рассказал, что обострение в районе Авдеевки – это начало решающей битвы.

Освободить Авдеевку и близлежащие города армии РФ сложно из-за того, что военные ВСУ задолго на начала спецоперации укрепляли районы, привозили боеприпасы и подготавливали оборонительные сооружения.