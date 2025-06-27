Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил об увеличении числа дальнобойных ударов БПЛА по РФ в ближайшее время, сообщило агентство РБК-Украина.

Украинский министр Умеров сообщил, что решение было принято две недели назад. Его выполнением занимаются ответственные лица. В частности, специалисты заключили ряд договоров на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов. Цель Украины — нарастить интенсивность и масштаб ударов по территории российских регионов, отметил министр обороны.

«Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз», — приводит слова Умерова украинское агентство.

По информации украинского издания, все дроны Украина получит в установленный срок. Умеров обратил внимание, что атаки будут систематическими. По его словам, целями станут стратегические объекты, расположенные в отдаленных от государственной границы регионах.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее проинформировало, что руководство Украины поручило подготовить серию очередных кровавых провокаций против РФ, сообщило РИА Новости. Отмечено, что над выполнением поручения работают в Главном управлении разведки минобороны и СБУ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над регионами РФ.