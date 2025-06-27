Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над регионами России

На протяжении ночи на 27 июня российская противовоздушная оборона отражала атаки украинских дронов и сбила 39 БПЛА противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Украинская армия снова пыталась наносить удары по российской территории, но неизменно наталкивалась на эффективное противодействие со стороны российской ПВО.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в микроблоге.

Наиболее массовым был налет на Ростовскую область, над ней было нейтрализовано 19 дронов. Над территорией Волгоградской области перехватили 13 беспилотников врага. Четыре БПЛА сбили над Крымом. По одному летательному аппарату перехватили в Самарской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее сообщалось, что эксперт Бедных выступил с предложением о внедрении комплексной системы защиты от украинских дронов, которая охватит все регионы страны. Он уточнил, что следует сочетать пассивные и активные методы защиты, включая мгновенное отключение вышек сотовой связи при угрозе (чтобы лишить дроны навигации), прикрытие всех социально значимых объектов, постоянное обновление методов противодействия.