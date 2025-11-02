Глава украинской политической партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** заявил, что ВСУ имеют все шансы превратиться в «Армию Бога» и при необходимости могут завоевать Китай, сообщил KP.RU со ссылкой на телеграм-канал украинского издания «Страна».

Дмитрий Корчинский** высказал мнение, что задача Украины — превратить все силы обороны страны в «Армию Бога». Спикер уверен, что украинская армия может стать очень мощной. Тогда военнослужащие Украины смогут завоевать территории Сибири и Урала. По его мнению, недостижимых целей для ВСУ не будет. Например, страна может покорить Китай.

В интервью спикер также выразил уверенность, что ВСУ могут без утрат отбить любой натиск противника. Армия Бога же сможет не просто уверенно держать оборону, но и завоевывать территории.

«Потому что Бог никогда не терпит поражений», — заявил неонацист Корчинский, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Телеграм-канал украинского издания напомнил, что у Дмитрия Корчинского** есть сын. Он не принимает участие в спецоперации на Украине. Сам Корчинский** также не оказывает стране военную помощь.

*Верховный суд РФ запретил в России деятельность украинской радикальной организации «Братство».

**Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории России.