Украинский пленный поделился историями массового дезертирства военных ВСУ

Пленный рассказал, что был мобилизован. Добровольно он не решился бы идти в зону СВО. Отказаться от мобилизации никакой возможности не было. Он выполнял задачи, поставленные руководством ВСУ, на запорожском направлении, где и был взят в плен. Военный отметил, что к нему хорошо относятся.

«Кормят, не издеваются, не бьют», - рассказал украинский пленный

Украинский пленный рассказал, что воевать не хотят многие мужчины. Если нет возможности как-то отказаться от мобилизации, военные дезертируют. Подобных историй много. Говорят, что необходимо срочно уехать на несколько дней домой, но больше не возвращаются.

Украинский пленный рассказал об одном случае, который произошел в его отряде. Военный сообщил, что у него умер родственник и попросил отпустить его на несколько дней домой. Командование отпустило, но больше мужчина в расположение не вернулся.

Ранее пленный ВСУ Андрей Сакара рассказал, как после экспресс-курсов (длительностью полтора месяца) получил звание офицера.