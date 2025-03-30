Корреспондент агентства проанализировал информацию, опубликованную в социальных сетях. Украинцы распродают военную и гуманитарную помощь, переданную им представителями НАТО. Ассортимент продукции широкий.

По данным агентства, на специализированном сайте можно купить сухпайки американской, шведской, норвежской, французской, канадской и польской сборки. Приобрести можно единичные экземпляры. Автор объявления указывает, что товар может стать сувениром. Возможно также приобрести целые партии. Доступна услуга бронирования.

По информации агентства, на сайте можно приобрести противогазы и шлемы, иностранную форму и спальники, раскладные кровати и офицерскую канцелярию, складные печки и литературу стран НАТО. Товары маркированы, на них также нанесены номерные бирки.

«Комплект новой формы австрийской армии стоит 1450 гривен (2929 руб.), канадский шлем — 8500 гривен (17170 руб.), самый дорогой, французский, сухпаек — 845 гривен (1706,9 руб.). Это дороже украинских штатных аналогов, которые тоже активно распродаются в интернете», — сообщило РИА Новости.

По информации издания, европейские страны также передавали Украине гуманитарную помощь, например, многоразовые и одноразовые подгузники. Эти товары можно найти на сайтах и приобрести за более чем 1300 руб. и 383 руб. соответственно.

В Кремле неоднократно отмечали, что НАТО, оказывая помощь Украине, лишь усугубляют ситуацию и препятствуют мирным переговорам России и Украины. Трофеями ВС РФ становится различная техника, переданная Киеву военным альянсом.

Ранее сообщалось, что финансируемую НАТО European Leadership Network признали нежелательной в РФ.