Финансируемую НАТО European Leadership Network признали нежелательной в РФ

Российская Генеральная прокуратура объявила нежелательной на территории РФ деятельность организации The European Leadership Network, финансируемой Североатлантическим альянсом, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, предоставленной ведомством, данная НПО была основана в 2011 году экс-дипломатом из Великобритании. Заявленными целями организации являются разработка и предоставление практических рекомендаций в области политики и безопасности.

В сообщении уточняется, что финансовую поддержку организации оказывают НАТО, Министерство иностранных дел Великобритании, МИД Финляндии, а также Фонд имени Генриха Белля*.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что фактические цели организации заключаются в пропаганде идеи расширения НАТО, продвижении антироссийских взглядов и открытой поддержке преступных действий украинских неонацистов.

В частности, как отмечает надзорное ведомство, организация публикует на своих информационных платформах материалы, в которых государства, не поддерживающие политику «коллективного Запада», именуются «агрессорами», а цели специальной военной операции представляются как «захватнические».

Кроме того, для сбора информации и работы с молодыми людьми было создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security, которое также активно финансируется, в том числе организациями, признанными нежелательными в РФ, такими как Фонд Карнеги за международный мир* и Фонд имени Фридриха Эберта*, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подала иск против Universal Beverage Company.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.