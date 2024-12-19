Улицы Кемерова переливаются огнями в преддверии Нового года

Традиционно Московская площадь преображается перед празднованием Нового года. Она отличается изысканными украшениями. Возле Ледового дворца «Кузбасс» установили три матрешки разного размера. Они декорированы гирляндами. Из искусственного снега для конструкций сделали головные уборы. Корреспондент стал свидетелем, как горожане выстраиваются в очередь для памятного фото.

Недалеко от дворца разместили больших медведей, которые переливаются яркими огнями. Света настолько много, что он озаряет пространство вблизи инсталляции. Фасады магазинов, расположенные в историческом центре Кемерова, видны издалека. На дверях висят новогодние венки, яркие банты и гирлянды. На витринах виднеются игрушки различных форм. Например, на елке одного из магазинов висит украшение в виде коньков. Вдоль всей центральной улицы украшены световыми украшениями. Аллея, расположенная недалеко от улицы, по всей территории украшена подсветкой.

Ранее сообщалось, что россияне назвали носки и сувениры самыми неудачными новогодними подарками.