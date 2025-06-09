Улицы стали термокамерами: эксперты считают, что Тюмень плохо подготовили к жаре

Эксперты высказали мнение, что Тюмень — это город, при проектировании которого не учитывали желание жителей и гостей в жаркие дни спрятаться в тенистой зоне, сообщил nashgorod.ru.

Урбанист Никита Мельников высказал мнение, что многие улицы Тюмени реконструировали с целью поднятия престижности города. Специалисты не учитывали, что в городе в первую очередь должно быть комфортно местным жителям.

«Максимум плитки, минимум зелени. Все это делает улицы настоящими термокамерами», — отметил урбанист Никита Мельников.

Архитектор Ирина Павлова высказала мнение, что при проектировании не была поставлена задача по высадке большого количества деревьев. Растения становятся причиной быстрого засорения улиц. Однако специалисты не учли потребность людей в жаркие дни прятаться под тенью деревьев.

«Это еще наследие начала 2000-х, когда зелень считалась помехой. Сегодня мы за это платим», — рассказала архитектор Ирина Павлова.

По информации издания, находиться в центре города в знойные дни невозможно. Скамейки раскалены, поэтому отдохнуть на них невозможно. Асфальт начинает плавиться. Встретить по пути следования зонты, водяные арки или уличные навесы невозможно. Молодые деревья без кроны. В итоге многие горожане стараются по возможности не выходить на улицу днем. Они скрываются от солнца в ТЦ, где работают кондиционеры.

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