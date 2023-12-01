Улыбаться нельзя: В МВД России сообщили о новых правилах оформления загранпаспорта

В МВД России сообщили о новых правилах оформления загранпаспортов, сообщает newizv.ru . К анкете на загранпаспорт запрещено прикреплять фото, где человек улыбается.

В каждой стране существуют свои требования к оформлению загранпаспортов. Например, для американской визы лучше слегка улыбнуться. Сотрудники отмечают, что шансов у улыбающегося человека в одобрении проезда намного больше, чем у серьезного. А вот россиянам в МВД улыбаться запретили. Редакция «Новых Известий» иронизирует, что их хотят видеть грустными. Предоставленное фото будет храниться только в архиве организации. Его прикрепят к личному делу.

Кроме запрета на улыбки, есть и другие требования. Нельзя фотографироваться в очках с большой оправой (о солнцезащитных речи быть не может), линзы не должны отсвечивать. Не приемлемо делать снимок в служебной одежде или с какими-либо религиозными атрибутами.

Лицо не должно быть закрыто волосами. Не допускаются никакие платки на голове, которые выполняют функцию декора. Детям не позволено держать в руках игрушки.

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