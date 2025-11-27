Ума Турман уже не та: ссора с подъездной дверью в Подмосковье обернулась для девушки уголовным делом
REGIONS: молодая женщина утром разбила стекло в двери подъезда в Подольске
Фото: [Медиасток.рф]
Ранним утром жильцы дома на улице Академика Доллежаля стали свидетелями необычного происшествия. Молодая женщина, пытавшаяся попасть в подъезд, устроила конфликт с входной дверью, переросший в настоящую схватку, сообщили городские паблики. Подольский юрист Алексей Говоров рассказал REGIONS, чем может закончиться данная история.
В городских сообществах социальных сетей появилась видеозапись, на которой запечатлен этот инцидент. Противостояние завершилось серьезными последствиями: разбитым стеклом, которое теперь предстоит заменять управляющей компании, и прибытием полицейского наряда. Точные причины, спровоцировавшие агрессивное поведение горожанки, остаются неизвестными. По наиболее распространенной среди жителей версии, 31-летняя женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
По информации издания, по факту случившегося правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Подольский юрист Алексей Говоров рассказал, за подобные действия нарушительнице может грозить значительный штраф или даже мера наказания в виде лишения свободы.
«Наказание по статье 214 УК РФ может быть разным и зависит от целого ряда обстоятельств. Учитываются также причины совершения правонарушения и размер ущерба. Если отягчающих обстоятельств не выявят, то нарушителю грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, или арест до 3 месяцев», — объяснил Говоров.
