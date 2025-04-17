Умер актер фильма «Легенда №17» Сергей Генкин

Один из ведущих актеров ярославского Камерного театра Сергей Генкин умер в четверг, 17 апреля. Сообщение опубликовано в группе «ВКонтакте» театра.

В некрологе отмечено, что новость о кончине актера стала неожиданностью для всех его коллег. В сообщении указано, что актер приложил много усилий для развития театра. Он болезненно воспринимал любые неудачи театра и боролся с проблемами, которые возникали у организации.

«Его (актера. — Прим. ред.) непримиримость с судьбой театра, его страстное желание продолжать дело друга — Юрия Михайловича Ваксмана, в конечном итоге сломили его…» — указано в сообщении ярославского Камерного театра.

В сообщении указано, что актер принимал участие в различных проектах. На сцене театра он не просто перевоплощался в образ героев, но и всегда готов был блестяще импровизировать. Сергей Генкин завоевал уважение и любовь поклонников, коллег, близких людей. Он снимался в различных фильмах и сериалах, которые становились популярными. Причина смерти 64-летнего актера в сообщении не указана.

«Словами не выразить всю боль и скорбь, которые мы испытываем. Его светлый образ навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Светлая память о замечательном актере и человеке!» — указано в сообщении.

В сообщении указано, что актер был профессионалом. Как человек, Сергей Генкин вызывал уважение из-за своей открытости и готовности помочь окружающим.

Ранее сообщалось, что на 43-м году жизни умер актер и певец Денис Верягин.