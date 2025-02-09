Умер народный артист СССР Олег Стриженов
На 96-году умер народный артист СССР Олег Стриженов
Фото: [Rutube.ru/Новости]
Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщило РИА Новости.
Информацию подтвердила помощника актера. Супруга актера сообщила ТАСС, что Олег Александрович ушел из жизни в больничной палате.
«Да, это так», — сказала собеседница РИА Новости, отвечая на вопрос о смерти артиста.
По данным SHOT, предварительная причина смерти актера — последствия ишемического инсульта. Канал отметил, что ранее у Стриженова диагностировали инфаркт мозга. Ишемический инсульт сал причиной для экстренной госпитализации. Врачам удалось стабилизировать состояние актера фильма «Звезда пленительного счастья». После он провел в больнице еще около месяца.
Александр Стриженов, который также пошел по творческому пути отца, напомнил тогда о возрасте актера. Он отметил, что в возрасте 95 лет любой человек может испытывать какие-либо проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что актер из сериала «Мент в законе» Бойко умер после тяжелой операции.