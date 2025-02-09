Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщило РИА Новости.

Информацию подтвердила помощника актера. Супруга актера сообщила ТАСС, что Олег Александрович ушел из жизни в больничной палате.

«Да, это так», — сказала собеседница РИА Новости, отвечая на вопрос о смерти артиста.

По данным SHOT, предварительная причина смерти актера — последствия ишемического инсульта. Канал отметил, что ранее у Стриженова диагностировали инфаркт мозга. Ишемический инсульт сал причиной для экстренной госпитализации. Врачам удалось стабилизировать состояние актера фильма «Звезда пленительного счастья». После он провел в больнице еще около месяца.

Александр Стриженов, который также пошел по творческому пути отца, напомнил тогда о возрасте актера. Он отметил, что в возрасте 95 лет любой человек может испытывать какие-либо проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Мент в законе» Бойко умер после тяжелой операции.