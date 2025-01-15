Скончался актер из сериалов «Мент в законе» и «Особый случай»

После тяжелой операции на сердце скончался киноактер Олег Гусев, который известен зрителям по ряду сериалов. Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты».

Актриса Анна Бречалова заявила журналистам, что Бойко умер 12 января. Он находился в больнице, где ему сделали операцию на сердце.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», — указала другому изданию родственница киноактера.

За свою карьеру Бойко сыграл роли в таких фильмах, как «Туман» и «Аванпост», а также сериалах «Мент в законе», «Особый случай» и «Аль-капотня». Он умер на 58-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти известного московского ресторатора Кирилла Гусева. Он известен тем, что открыл в российской столице целый ряд популярных ресторанов, которые посещали различные знаменитости.