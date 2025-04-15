Умерла дочь худрука московского театрального центра «Вишневый сад» Вилькина

По данным канала, актриса скончалась из-за сердечной недостаточности у себя дома. Она проживала в Большом Тишинском переулке в Москве.

Родители актрисы — творческие люди. Александр Вилькин — художественный руководитель театрального центра «Вишневый сад». Ольга Широкова — заслуженная артистка РФ. Дочь унаследовала талант. Она реализовала себя по обе стороны экрана. С одной стороны, играла роли во многих фильмах, например, «Ретро вдвоем» и «Тартюф». С другой стороны, выступала режиссером и автором сценария ряда фильмов. В ее коллекции есть нескольких документальных лент.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Григорьева.