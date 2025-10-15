Умерла от рук сына: в Кузбассе мужчине дали срок за смертельное избиение об холодильник

Суд назначил жителю Кузбасса за убийство матери восемь лет заключения в колонии строгого режима, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, между пожилой женщиной и ее сыном на регулярной основе возникали конфликты. Мать была обеспокоена злоупотреблением спиртных напиток. В мае 2024 года в ходе очередной ссоры мужчина нанес не менее 12 ударов металлической трубой от пылесоса. В момент избиения мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным издания, летом 2024 года в ходе ссоры мужчина сначала ударил мать по голове. Затем он протянул женщину по квартире и доволок до кухни. На кухне осужденный несколько раз ударил ее головой о дверцу холодильника. Женщину доставили в больницу. К этому моменту она утратила способность двигаться. Медики диагностировали черепно-мозговую травму. Она умерла в больнице.

По информации издания, мужчина признал вину. Он сотрудничал со следствием. Материалы дела передали в суд. Судья утвердил обвинительный приговор.

