Убитая школьница в Иркутской области рассталась с убийцей перед трагедией
Ставшая жертвой нападения бывшего возлюбленного иркутская школьница бросила его несколько недель назад, сообщил RT. Илья (имя изменено), девятиклассник, учился в той же школе, что и Алиса (имя изменено), был старше ее на год. Как стало известно, в последние выходные он стал свидетелем объятий своей бывшей девушки с другим молодым человеком.
«Он ее ко всем ревновал. В тот вечер он пришел к ней поговорить. Но он был такой — со странностями, любил играть в компьютер, друзьям хвастался, что умеет играть ножами», — цитирует RT собеседника, знакомого с ситуацией.
Во время конфликта в подъезде парень нанес девушке смертельный удар ножом. На ее крик среагировала 23-летняя соседка, попытавшаяся защитить школьницу, но и она получила ножевое ранение. Обе скончались от полученных ран. Нападавший задержан правоохранительными органами.
