Ушел из жизни поэт и драматург Вадим Жук

На 79-м году жизни скончался российский поэт и драматург Вадим Жук. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его супругу Марину Курчевскую.

По словам собеседницы агентства, Жук ушел из жизни 20 марта в 11:00. Будущий поэт и драматург появился на свет в Ленинграде в 1947 году. Образование получал на театроведческом факультете Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Был обладателем Царскосельской художественной премии за произведение «След в след, или любовь к классике». Жук писал сценарии к фильмам, создавал мюзиклы и не только. Кроме того, он снялся более чем в 15 кинокартинах. Сведения о дате и месте прощания не приводятся.

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