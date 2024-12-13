Умные светофоры, остановки и каршеринг: в Т2 поделились прогнозами о развитии телеком-рынка

Алексей Курочкин отметил, что развитие телеком-рынка спровоцирует появление новых опций. Так, в последнее время наблюдается рост трафика за счет увеличения количества устройств и пользователей. Эксперт предположил, что в скором времени в России появится больше умных светофоров и остановок. Кроме того, популярность обретут гаджеты, работающие на искусственном интеллекте.

«Также будет расти рынок каршеринга и других видов аренды, где требуются SIM-карты», — предположил Курочкин.

Собеседник издания предположил, что сеть 4G будет еще более активно развиваться по всей территории России. Так, в Т2 улучшают покрытие в Кузбассе. Эксперт также отметил, что базовым набором тарифов для многих операторов стали голосовая связь и мобильный интернет. Мобильные операторы будут привлекать клиентов дополнительными опциями своих пакетов. Например, дополнительный пакет интернет-трафика, подписка на онлайн-кинотеатры и приложения. В частности, в Т2 пользователям предложена мультиподписка MiXX.

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