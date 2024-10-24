«Коммерсантъ»: закупки VPN органами власти выросли на 683%

За первые девять месяцев 2024 года затраты государственных органов на услуги виртуальных частных сетей (VPN) выросли на 683%, достигнув рекордной суммы в 14,1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Больше всего к покупкам VPN прибегал Департамент информационных технологий Москвы, который выделил 9,8 млрд руб. на эти нужды. Общие закупки по закону 44-ФЗ также увеличились на 683%, а количество проведенных тендеров возросло на 20%.

Эксперты связывают такой стремительный рост спроса на VPN с существенно увеличившимся числом DDoS-атак и необходимостью шифрования трафика для защиты данных. Госкомпании также не остаются в стороне — их расходы на VPN возросли на 122%, составив 311 млн руб., а количество закупок увеличилось на 33%.

VPN предоставляет организациям возможность объединять удаленные устройства в одну защищенную сеть. Это особенно актуально для соединения компьютеров, мобильных устройств и банкоматов, расположенных в различных географических точках. В 2024 году часть закупок также охватывает сервисы SD-WAN, обеспечивающие более гибкие и безопасные соединения.

В 2024 году публичные закупки на услуги VPN для работы с заблокированными сайтами в России не проводились. Основными заказчиками услуг стали Департамент информационных технологий Москвы, Социальный фонд РФ и Федеральная таможенная служба (ФТС). Среди ключевых поставщиков, предоставляющих услуги VPN, выделяются компании «Акадо телеком», «Ситроникс» и «Ростелеком».

Эксперты отмечают, что потребность в сервисах VPN в России вряд ли уменьшится в ближайшее время.

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