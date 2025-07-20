Уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале проинформировал , что в сторону столицы направлялись пять беспилотных летательных аппарата. Дежурные средства ПВО отразили атаку.

Мэр Москвы сначала сообщил о трех БПЛА, которые направлялись в сторону столицы. Вскоре появилось сообщение об еще одном дроне.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — сообщил мэр Собянин.

По информации Собянина, на место падения обломков БПЛА прибыли представители экстренных служб, которые оценят ситуацию и при необходимости окажут помощь гражданам. В 10:29 появилась информация о сбитии пятого БПЛА.

Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 20 июля в сторону Москвы направлялись 16 дронов самолетного типа, которые были успешно устранены ВС РФ. Всего над территорией Московского региона ликвидировали 19 БПЛА.

Во время информирования об угрозе важно отойти от окон. На улице также рекомендовано найти укрытие. При обнаружении обломков вражеского объекта граждан призывают соблюдать меры безопасности: не прикасаться и при возможности не приближаться. Информацию о находке передают специализированным службам.

Ранее сообщалось, что жителей Курской области предупредили об опасности из-за возможной атаки БПЛА.