Уникальный случай: у мужчины лопнуло яичко после приступа многократного кашля

По данным издания, самопроизвольный разрыв яичка считается невероятно редким явлением. На практике медики столкнулись с ним в Теннесси. В больницу поступил мужчина, который жаловался на боли в паху. Кроме того, у него образовался отек. 68-летний пациент рассказал, что ухудшение самочувствия началось после приступа многократного кашля.

По информации журнала, для помощи пациенту понадобилось хирургическое вмешательство. Спонтанный разрыв яичка вызвал обширную гематому, которая и стала причиной проведения операции.

«Однако яичко не поддавалось восстановлению, и для устранения кровотечения потребовалась орхиэктомия», — указано в материале.

По данным издания, у пациента выявили ряд заболеваний. Он рассказал, что за несколько недель до получения травмы ощущал отечность нижних конечностей. Кроме того, появилась одышка. У мужчины выявили сердечную недостаточность. Во время проведения операции медикам удалось купировать кровотечение в паху.

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