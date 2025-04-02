Один вид кашля оказался признаком опасных заболеваний
Врач Вознесенский: кашель с кровью говорит о ряде заболеваний
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Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с сайтом aif.ru рассказал, какой кашель может указывать на опасное заболевание.
Специалист отметил, что стоит насторожиться при температуре под 39 градусов, в сочетании с кашлем, где есть примести крови и мокроты. Это может говорить о ряде серьезных заболеваний, связанных с легкими, вплоть до онкологии.
Также Вознесенский отметил, что пока речь не идет о микоплазменной пневмонии, так как не соответствующих заключений.
«Мы даже не имеем четкой информации на сегодняшний день — вирусная это инфекция или бактериальная. Поэтому на сегодняшний момент, на мой взгляд, было бы оптимально дождаться, когда появится хоть одно заключение именно медицинских специалистов», — добавил врач.
Он также добавил, что кровохаркание могут вызвать хронические заболевания у человека и плохая свертываемость крови.
Ранее теледоктор Мясников пояснил популярность микоплазмы в заголовках новостей.