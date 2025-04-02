Один вид кашля оказался признаком опасных заболеваний

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с сайтом aif.ru рассказал , какой кашель может указывать на опасное заболевание.

Специалист отметил, что стоит насторожиться при температуре под 39 градусов, в сочетании с кашлем, где есть примести крови и мокроты. Это может говорить о ряде серьезных заболеваний, связанных с легкими, вплоть до онкологии.

Также Вознесенский отметил, что пока речь не идет о микоплазменной пневмонии, так как не соответствующих заключений.

«Мы даже не имеем четкой информации на сегодняшний день — вирусная это инфекция или бактериальная. Поэтому на сегодняшний момент, на мой взгляд, было бы оптимально дождаться, когда появится хоть одно заключение именно медицинских специалистов», — добавил врач.

Он также добавил, что кровохаркание могут вызвать хронические заболевания у человека и плохая свертываемость крови.

Ранее теледоктор Мясников пояснил популярность микоплазмы в заголовках новостей.