Упал БПЛА: в прокуратуре не подтвердили информацию о крушении самолета в Казани

Телеграм-каналы предполагали, что в Дербышках в Татарстане после часового полета над Казанью упал учебный самолет. В транспортной прокуратуре проинформировали, что утром 8 июля недалеко от Казани произошло падение беспилотного летательного аппарата. Специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.

«Пострадавших нет», — сообщил телеграм-канал Приволжской транспортной прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что на место происшествия прибыл заместитель транспортного прокурора. Необходимые работы выполняет следственно-оперативная группа. Специалисты будут разбираться, соблюдались ли все рекомендованные требования законодательства о безопасности полетов. По итогу проверки будет принято решение, установленное законодательством РФ.

Представители Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) проинформировали, что дрон упал из-за неполадок в работе спутниковой навигации, сообщило издание Life. Предположительно, неполадки спровоцировали внешние средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в настоящее время установлены не были. Специалисты продолжают разбираться в ситуации. Отмечено, что БПЛА упал на территорию частного дома.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов при обнаружении БПЛА рекомендуют не приближаться к объекту. Необходимо проинформировать об инциденте правоохранителей.

Ранее сообщалось, что пчелиный рой задержал рейс в Индии.