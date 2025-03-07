«Упал лицом и разбил нос»: на улице в городе Карелии умер мужчина

В социальных сетях появилась информация о том, что на улице одного из городов Карелии умер мужчина, сообщил karelinform.ru.

Согласно данным социальных сетей, инцидент произошел 6 марта в Сегеже. Очевидцы рассказали, что мужчина шел по улице. Он упал на спину. По мнению горожан, прохожий ударился головой. Он пытался встать, но снова упал и ударился лицом. Люди видели, как у пострадавшего пошла пена изо рта. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи.

«Попытался подняться упал лицом и разбил нос, пошла пена. Вызвали бригаду медиков, сердце на тот момент уже не билось. Фельдшеры начали реанимацию», — написал очевидцев в соцсетях.

По данным издания, пост активно комментировали пользователи соцсети. Люди предполагали, что могло стать причиной смерти. Один из комментаторов заявил, что умерший прохожий — его отец. Он рассказал, что опубликованная информация соответствует действительности, но дополнительных сведений не предоставил.

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