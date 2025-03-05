В Петербурге пожилой кондуктор троллейбуса случайно убил пассажира

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент в троллейбусе, в результате которого скончался пассажир, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства, между 55-летним мужчиной и 72-летним кондуктором 4 марта возник конфликт, из-за чего сотрудник «Горэлектротранса» в попытках успокоить буйного пассажира повалил его на пол и начал удерживать. В результате этих действий петербуржец перестал подавать признаки жизни. Сотрудники скорой помощи установили, что он умер.

После происшествия кондуктора задержали и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. Также в полиции подтвердили получение сообщения о нападении на работника троллейбуса на маршруте №32.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, выясняя все обстоятельства происшествия и причины, приведшие к трагическому исходу. Решение о дальнейших действиях в отношении кондуктора примут по результатам следствия.

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