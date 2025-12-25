«Упал с трехметровой высоты»: ребенок провалился в дыру на батуте и сломал позвоночник. СК завершил расследование

СК России по Кемеровской области – Кузбассу завершил проверку причин серьезного травмирования семилетнего ребенка во время игры на батуте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

По информации издания, ребенок прыгал на батуте в городском парке. Он провалился в дырку и сломал позвоночник. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время установки батута специалисты допустили нарушения. По причине интенсивной нагрузки, связанной с нарушением правил безопасности, в стенке батута образовался разрыв. В него и провалился пострадавший ребенок.

По информации ведомства, уголовное дело возбуждено против предпринимателя, который предоставлял услуги по организации детских аттракционов. Сотрудники собрали большую доказательную базу. Материалы переданы в суд. Наказанием может стать лишение свободы. Суд вправе назначить до шести лет заключения.

«Он (предприниматель. — Прим. ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)», — указано в сообщении ведомства.

По данным издания, мама пострадавшего ребенка рассказывала об инциденте в соцсетях. По ее словам, ребенок упал с трехметровой высоты. Он облокотился спиной на стенку. Женщина была возмущена, что после инцидента батут некоторое время еще продолжал работать. Мама сообщила об инциденте в прокуратуру, но были праздничные дни.

